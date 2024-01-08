İnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Yerden 20 metre yüksekte beton pompasına çıktı, ölüme meydan okudu

Afyonkarahisar'da bir inşaatta çalışan beton işçisi, hiçbir önlem alınmadan yerden 20 metre yüksekteki beton pompasının üzerine çıkarak ölüme meydan okudu. O anları izleyenlerin bile yüreği ağzına geldi.

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İnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Yerden 20 metre yüksekte beton pompasına çıktı, ölüme meydan okudu

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Bölgede devam eden bir inşaata harç götüren firma mikser ve pompa ile 6 katlı binaya beton atmaya başladı.

Bu sırada ismi öğrenilmeyen bir işçi ise üstüne çıktığı pompanın demirine uzanıp yerden yaklaşık 20 metre yükseğe çıktı. İşçi pompa ile birlikte betonu döktü. Bu sırada işçinin anormal derecede soğuk kanlı olması ise akıllara durgunluk verdi. Beton dökümü esnasında çevredekilerin hayret dolu bakışlarına aldırmayan işçi yaptığı hareketle adeta ölüme davetiye çıkardı.

İnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Beton pompasına çıktı, yerden 20 metre yüksekte ölüme meydan okudu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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