İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!

İzmir’in Tire ilçesinde, kaçak olarak faaliyette bulunan sigara fabrikasına İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince baskın düzenlendi.

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İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!

İzmir’in Tire ilçesinde, kaçak olarak kurulan sigara fabrikasına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 52 milyon TL olan ürünler ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tire ilçesi TOKİ Mahallesi’nde, kaçak olarak bir sigara fabrikası kurulduğu, buradan yine kaçak yollarla üretilen sigaraların piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı. Jandarma, teknik takip ve incelemeler sonucunda fabrikaya baskın yaptı.

İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!

SİGARALAR BEKLETİLMEDEN PİYASAYA SÜRÜLÜYORDU

Yapılan baskında; günlük 9 bin adet üretim kapasitesine sahip sigara üretim makinesi de ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında; bin 300 kilogram kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, malzemeler ve makinelere de el konuldu.
Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 52 milyon TL olduğu değerlendirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!

Kaçak sigara fabrikasında üretilen sigaraların bekletilmeden piyasa sürüldüğü öğrenilirken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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