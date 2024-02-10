Uzay yolcuğundan dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu! O anlar paylaşıldı Uluslar Arası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevini başarıyla tamamlayıp dünya yeniden ayak basan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, o anları sosyal medyada paylaştı.