Uzay yolcuğundan dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu! O anlar paylaşıldı

Uluslar Arası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevini başarıyla tamamlayıp dünya yeniden ayak basan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, o anları sosyal medyada paylaştı.

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Uzay yolcuğundan dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu! O anlar paylaşıldı

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı.

Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirilmişti.

Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarıyla sarılarak hasret giderdiği görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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