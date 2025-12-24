Uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklama!

Uyuşturucu soruşturmasında ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı. Çıkan sonuç ile ilgili Saran'dan dikkat çeken açıklama geldi...

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Saran'dan ilk açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Sadettin Saran, bulunduğu yurt dışından gelerek ifade vermişti.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saran, hakimlik tarafından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İfadesinin ardından saç ve kan tahlili veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saran'a uyuşturucu testi yapılmıştı.

TEST SONUCU POZİTİF

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran'ın test sonucu ortaya çıktı. Saran'ın test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Test sonucunun Başsavcılığa gönderildiği öğrenildi.

SADETTİN SARAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pozitif çıkan maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını savunan Saran, paylaşımında yeniden test vermeye hazır olduğunu kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.

YENİDEN YAPILMASINI TALEP EDECEK

Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.

Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır."

