CİMER ve MEBİM'e şikayet yağdı: Sosyal medya fenomeni öğretmenler için cezalar yolda!

MEB, CİMER ve MEBİM'e çok sayıda şikayet yağınca harekete geçerek sosyal medyada öğrencileri üzerinden takipçi artıran öğretmenlere yönelik inceleme başlattı.

MEB gerekirse öğretmenlere ceza kesecek. Buna meslekten atılma da dahil.

Son yıllarda öğrencileriyle çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan öğretmenlerin sayısı hızla artıyor. Fenomen öğretmenler sınıfı bir podyuma, öğrencileri de dekora dönüştürüyor. Bu hareketler öğrencileri de sosyal medyaya yöneltiyor. Pek çok öğrenci söz konusu videolara yapılan yorumlardan rahatsız olduğu gibi siber zorbalığa da maruz kalıyor. Fenomen öğretmenler takipçi sayılarını artırarak zamanla çeşitli markaların elçiliklerini de yapmaya başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada, "Bu sınırı iyi korumak lazım. Bununla ilgili uygulamaları hayata geçireceğiz." demişti.

MEB HAREKETE GEÇTİ, CEZA KESİLECEK

Edinilen bilgilere göre, CİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM) gelen yüzlerce şikâyetin ardından bu seslere kulak veren Bakanlık harekete geçti.

MEB, 81 il müdürlüğünden, sosyal medyada yüksek takipçili öğretmen ve yöneticilerle ilgili ad ve soyad, görev yapılan okul, yer alınan sosyal medya platformu ve kullanıcı adlarının taraflarına iletilmesini talep etti. Amaç bir öğretmenin sosyal medya kullanmasını engellemek değil, sınıf veya okul ortamında çektikleri videoları kullanmalarına ve okul mahremiyetine engel olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yapılanlar ek gelir getirdiği için de suç. 657'de disiplin cezası olarak memurlara uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma cezası yer alıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda (ÖMK) bu konu ile ilgili önemli bir madde yer alıyor. İlgili maddede "Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır." deniliyor. Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

Çoğu uzman, öğretmenlerin, velinin izni olmadan öğrencilerine ait görselleri kişisel hesaplarından paylaşmasının aslında bir istismar olduğunu belirtiyor.

