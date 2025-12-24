2026 yılı net asgari ücret belli oldu! 2026 İşsizlik Maaşı, Bağ- Kur prim oranı, Kıdem tazminatı, GSS prim tutarı ne kadar oldu

2026 asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanması sonrası 2026 İşsizlik Maaşı, Bağ- Kur prim oranı, Kıdem tazminatı, GSS prim tutarı ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. İşte 2026 İşsizlik Maaşı, Bağ- Kur prim oranı, Kıdem tazminatı, GSS prim tutarları ile ilgili son güncel rakamlar.

1 7 YENİ ASGARİ ÜCRET OCAK 2026 BELLİ OLDU! 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret son dakika açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını bugün (23 Aralık) saat 18.00'de yaptı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira olduğunu açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını duyurdu. 2 7 2026 YENİ ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT TABLOSU Asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi. Yeni asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Asgari ücret brüt 2026 : 33.029,59 TL Asgari ücret net 2026: 28.075,14 3 7 GSS PRİM TUTARI 2026 NE KADAR OLDU? Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası primleri, primini kendi ödeyenler için 1 Aralık tarihinden itibaren yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. 1 Aralık tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle aylık ödenecek tutar 780 liradan 1.560 liraya çıktı. Yeni asgari ücret Ocak 2026 tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Asgari ücret zammı sonrası GSS primi aylık 1.981,78 TL, yıllık 23.781,30 TL oldu. 4 7 KIDEM TAZMİNATI OCAK 2026 NE KADAR OLDU? Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 2026 yılında 33 bin 30 TL olarak belirlendi. 5 7 2026 BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Bağkur primi aylık ödemeleri de asgari ücret zammı ile arttı. Buna göre En düşük Bağkur primi 7.735,98 TL’den 9.825,47 TL'ye yükseldi. 2026 yılında tarım dahil en düşük Bağ-Kur primi 9 bin 825 TL oldu. 6 7 İŞSİZLİK MAAŞI OCAK 2026 NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını duyurdu. İşsizlik ödeneği, brüt ücretin yüzde 40 ile yüzde 80’i arasında değişiyor. 2026 yılı en düşük işsizlik maaşı: 13.121 lira (damga vergisi kesintisi sonrası) en yüksek işsizlik maaşı: 26.221 lira oldu. 7 7 İŞTE ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM İLE DEĞİŞECEK ÖDEME VE ÜCRETLER:



