Uşak Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişme: Özkan Yalım ve 12 şüpheli adliyeye sevk edildi...

Uşak Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyonu kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor.

Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

13 şüpheli bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



DÖRT ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığını, soruşturma kapsamında yakalanan kişi sayısının 17 olduğunu açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN DÖRT İŞLETMESİNE BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 4 işletmesine polis ve jandarma ekipleri baskın yapmıştı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yalım'a ait otel, restoran, disko ve barda aramalar yapılmıştı. Merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki işletmelerdeki 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konulmuştu.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan soruşturması kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonlarda aralarında Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

BAŞSAVCILIK RÜŞVET İDDİALARINI SIRALAMIŞTI

Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı.

Açıklamada; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia edilmişti.

BAĞIŞ ADI ALTINDA NAKİT PARA TRAFİĞİ

Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor'a yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, belediye başkanı Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği, Yalım'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği, Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Yalım'ın iş insanı olan E.A.’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A.'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A.'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturmada müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edildi."

