İstanbul'da sabah saatlerinde feci kaza: Polis servisinin de karıştığı zincirleme kazada 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var!

İstanbul Başakşehir’de sağanak yağış nedeniyle polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi. Polis servisinin de karıştığı zincirleme kazada 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var...

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 16 polis memuru yaralandı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda polis servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

1 POLİS ŞEHİT

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı yolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı. Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken, otomobil ise orta refüje uçtu. Kazada serviste bulunan 1 polis memuru şehit oldu, 16 polis memuru ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

