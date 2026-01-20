Altın zirveye koşuyor: Kuyumcularda bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın seans içinde 6 bin 527 TL ile tarihi zirvesini gördü.

TRUMP’IN GRÖNLAND ÇIKIŞI KÜRESEL GERİLİMİ ARTIRDI

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD’nin Grönland’ı satın almasına izin verilene kadar Avrupa’daki müttefik ülkelere kademeli ek tarifeler uygulanacağını ifade etti. Danimarka’ya bağlı özerk ada üzerinden yapılan bu çıkış, transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.

Avrupa Birliği büyükelçileri, olası tarifelerin önüne geçmek amacıyla diplomatik girişimlerin artırılması konusunda uzlaşırken, yaptırımların hayata geçirilmesi durumunda misilleme hazırlıklarının yapılacağı bildirildi.

RİSKTEN KAÇIŞ GÜÇLENDİ

Trump’ın son tarife açıklamalarının ardından ABD vadeli borsaları ve dolar endeksi zayıfladı. Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle altın, Japon yeni ve İsviçre frangına yöneldiği görüldü. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamı ve belirsizlik dönemlerinde öne çıkmayı sürdürdü.