  3. Altın zirveye koşuyor: Kuyumcularda bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın zirveye koşuyor: Kuyumcularda bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın zirveye koşuyor: Kuyumcularda bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Gram altın 6.500 TL barajını aşarak yatırımcısını sevince boğdu. Kapalıçarşı’da kuyumcuların anlık satış tabelaları hareketlendi. Peki, kuyumcularda bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
Altın zirveye koşuyor: Kuyumcularda bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 20 Ocak 2026 Salı günü yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçları arasında gösterilen altında son dönemde ciddi kazanımlar elde ediliyor. “Gram altın ne kadar oldu?” sorusu bu sebeple araştırılıyor. ABD’nin yeni ticaret tarifeleri ve Grönland merkezli artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Yurt içinde ise dolar kurundaki yukarı yönlü ivme ve ons desteğiyle gram altın 6.500 TL barajını aşarak yatırımcısını sevince boğdu. Kapalıçarşı’da kuyumcuların anlık satış tabelaları hareketlenirken; yatırımcılar ve ellerinde altın bulunduran vatandaşlar “çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 20 Ocak 2026!

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Ocak ayında piyasalardaki sert hareketlilik devam ederken, canlı altın fiyatları 20 Ocak 2026 Salı gününde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi tehditleri ve Grönland konusundaki jeopolitik gerilimler, ons altın fiyatını 4.690 dolar seviyelerine kadar taşıdı. “Ons altın ne kadar oldu?” “Gram altın kaç TL?” soruları da bu nedenle yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çaptaki bu yükseliş, dolar kurundaki hareketlilikle birleşince yurt içinde gram altın fiyatı 6.500 TL seviyesini geçerek zirve yaptı. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını takip etmek her zamankinden daha kritik hale geldi. Peki, Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

TRUMP'IN GRÖNLAND ÇIKIŞI KÜRESEL GERİLİMİ ARTIRDI

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR
Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın seans içinde 6 bin 527 TL ile tarihi zirvesini gördü.

TRUMP’IN GRÖNLAND ÇIKIŞI KÜRESEL GERİLİMİ ARTIRDI
Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD’nin Grönland’ı satın almasına izin verilene kadar Avrupa’daki müttefik ülkelere kademeli ek tarifeler uygulanacağını ifade etti. Danimarka’ya bağlı özerk ada üzerinden yapılan bu çıkış, transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.

Avrupa Birliği büyükelçileri, olası tarifelerin önüne geçmek amacıyla diplomatik girişimlerin artırılması konusunda uzlaşırken, yaptırımların hayata geçirilmesi durumunda misilleme hazırlıklarının yapılacağı bildirildi.

RİSKTEN KAÇIŞ GÜÇLENDİ
Trump’ın son tarife açıklamalarının ardından ABD vadeli borsaları ve dolar endeksi zayıfladı. Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle altın, Japon yeni ve İsviçre frangına yöneldiği görüldü. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamı ve belirsizlik dönemlerinde öne çıkmayı sürdürdü.

ALTIN FİYATLARI 20 OCAK 2026

ALTIN FİYATLARI 20 OCAK 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 6.510,42

Satış: 6.511,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI 20 OCAK 2026

ÇEYREK ALTIN FİYATI 20 OCAK 2026
Alış: 10.731,00

Satış: 10.817,00

ONS ALTIN FİYATI 20 OCAK 2026

ONS ALTIN FİYATI 20 OCAK 2026
Alış 4.686,22 Dolar

Satış: 4.686,81 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 20 OCAK 2026

CUMHURİYET ALTINI 20 OCAK 2026
Alış: 42.793,00 TL

Satış: 43.104,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 20 OCAK 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 20 OCAK 2026
Alış: 6558 TL

Satış: 6641 TL

