  'şeriat' çıkışıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti: Esra Erol'dan ilk açıklama geldi!

'şeriat' çıkışıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti: Esra Erol'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü sunucu Esra Erol, programındaki "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine verdiği yanıt kamuoyunda büyük tepki almıştı. Esra Erol'dan ilk açıklama geldi...

Yayınlanma:

Ünlü sunucu Esra Erol, programındaki "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine verdiği yanıtın yanlış anlaşıldığını belirterek üzgün olduğunu belirtti.

Sunucu Esra Erol, programında bir konuğunun "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BENİ TANIYAN HERKES HASSASİYETİMİ BİLİR"

Tartışmalar devam ederken konuyla ilgili Esra Erol'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmalara yol açtı" diyen Erol, "Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur" dedi.

"İMANIMIZI SORGULATACAK BİR YANLIŞIN İÇİNDE..."

İmanını sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadığını belirten deneyimli sunucu, "Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek, ya da rencide etmemek için bir yanlışın içinde olmamak için de her zaman özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

