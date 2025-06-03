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Ünlü şarkıcı acı haberle yıkıldı: Demet Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı vefat haberiyle sarsıldı. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı, zor anlar yaşadı...

Ünlü şarkıcı acı haberle yıkıldı: Demet Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı vefat haberiyle sarsıldı. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı, zor anlar yaşadı...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı acı haberle yıkıldı. Sosyal medya hesabından kuzeninin vefat haberini paylaşan Akalın, cenaze töreninde de zor anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı acı haberle yıkıldı: Demet Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı

Demet Akalın'ın Gölcük'te yaşayan, teyzesinin oğlu Hakan Kılıç bir süredir solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Ünlü şarkıcı acı haberle yıkıldı: Demet Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı

"DAĞ GİBİ ABİM GİTTİ"

61 yaşındaki Hakan Kılıç'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine derin bir üzüntü yaşayan ünlü şarkıcı, yaşadığı acıyı hesabından, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" sözleriyle takipçileri ile paylaştı.

Ünlü şarkıcı acı haberle yıkıldı: Demet Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı

DEMET AKALIN VE OKAN KURT TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Hakan Kılıç'ın cenazesi Gölcük Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Akalın ve eşi Okan Kurt da Kılıç'ın ailesi ile beraber taziyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Akalın, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı ve zor anlar yaşadı.

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