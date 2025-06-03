Son dakika! Afad duyurdu: Ege Denizi'nde hissedilen bir deprem oldu!
Son dakika! Afad duyurdu: Ege Denizi'nde hissedilen bir deprem oldu! İşte detaylar...
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Son dakika! Afad duyurdu: Ege Denizi'nde hissedilen bir deprem oldu!
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında saat 14.26'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında, Datça'ya 250 km uzaklıkta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM 5.3 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 5.3 km derinliğinde meydana geldi.
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