Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta!

BU FIRSATLAR KAÇMAZ
*Sinbo Salça / Et Kıyma Makinesi 699 TL
*Onvo Airfryer Manuel 1.649 TL
*3'lü Papilla Tava Set 249 TL
*Papilla Wok Tava 79,95 TL
*Papilla Sos Tava 79,95 TL
*Papilla Wok Tava 159 TL
*Papilla Sahan 79,95 TL
*Kumsal Cam Kapaklı Sote Tava 249 TL
*Kumsal Sac Kavurma 159 TL
*Flexy Sepet 129 TL
*Çiğ Köfte Tepsisi 129 TL
*Közmatik 59,95 TL
*Beş Bıçaklı İpli Rondo 79,95 TL
*Mix Ayranmatik 59,95 TL
*Meksi Kesme Tahtası 39,95 TL
*140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 54,95 TL
*100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 44,95 TL
*Kurulama Bezi 19,95 TL
*18 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 39,95 TL
*16 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 34,95 TL
*12 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 32,95 TL
*Satır 49,95 TL
*Dişli Ekmek Bıçağı 49,95 TL
*Bileyici Masat 24,95 TL
*Et Döveceği 99,95 TL