Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta!

Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde...