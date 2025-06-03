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Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta!

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Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta!
Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! İşte bin bir çeşit indirimli ürünlerin listesi...
Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 1 111

Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! İşte bin bir çeşit indirimli ürünlerin listesi...

Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 2 211

Şok markette yarın bayram hazırlığı başlıyor! Sinbo et kıyma makinesi 699 TL, Onvo arfryer 1.649 TL, Akel midi fırın 1.099 TL

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK, bu haftaya özel aktüel ürün katalog listeleri yayımlandı. Kataloğu görenler hemen eksiklerini belirledi. İşte ayrıntılar...

Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 3 311

Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde...

Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 4 411

BU FIRSATLAR KAÇMAZ
*Sinbo Salça / Et Kıyma Makinesi 699 TL
*Onvo Airfryer Manuel 1.649 TL
*3'lü Papilla Tava Set 249 TL
*Papilla Wok Tava 79,95 TL
*Papilla Sos Tava 79,95 TL
*Papilla Wok Tava 159 TL
*Papilla Sahan 79,95 TL
*Kumsal Cam Kapaklı Sote Tava 249 TL
*Kumsal Sac Kavurma 159 TL
*Flexy Sepet 129 TL
*Çiğ Köfte Tepsisi 129 TL
*Közmatik 59,95 TL
*Beş Bıçaklı İpli Rondo 79,95 TL
*Mix Ayranmatik 59,95 TL
*Meksi Kesme Tahtası 39,95 TL
*140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 54,95 TL
*100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 44,95 TL
*Kurulama Bezi 19,95 TL
*18 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 39,95 TL
*16 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 34,95 TL
*12 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 32,95 TL
*Satır 49,95 TL
*Dişli Ekmek Bıçağı 49,95 TL
*Bileyici Masat 24,95 TL
*Et Döveceği 99,95 TL

Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 5 511

*Fenoti 42" Full HD Android Smart LED TV 4.399 TL
*SEOWOOD Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL
*Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 139 TL
*Kadın Örgü Bant Terlik 79,95 TL
*Elit Rattan Desen Masa 449 TL
*Maya Rattan Desen Koltuk 189 TL
*Elit Rattan Desen Sehpa 79,95 TL
*Kral Rattan Desen Tabure 49,95 TL
*Elit Rattan Desen Koltuk 229 TL
*USSU Kılıç Testere 699 TL
*USSU Balta 119 TL
*2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 19,95 TL
*Fesleğen Saksı Çiçeği 12,90 TL
*Hayvan Dosto Oyun Seti 89,95 TL
*Gokidy Melisa Bebek ve Havuzu Oyun Seti 199 TL
*Gokidy Melisa Bebek ve Makyaj Seti 99,95 TL
*Krone Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 99,95 TL
*Matchbox Beşli Arabalar 179 TL
*Gokidy 4x4 Arazi Araçları 49,95 TL
*Gokidy Oyuncak Çamaşır Makinesi 59,95 TL

Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 6 611

*Akel Termostatlı Saatli 32 L Midi Fırın 859 TL
*Akel 45 L Midi Fırın 1.099 TL
*Awox Kıyma Makinesi 1.359 TL
*Akel Ekonomik Termostatlı Gross Fırın 829 TL
*Awox Vite Kıyma Makinesi 1.249 TL
*Akel Termostatlı Elektrikli Barbekü 369 TL
*Akel Tost Makinesi 779 TL
*Altus AL B Alsm Çubuk Blender 519 TL
*Taatronics Dokunmatik Kahve Makinesi 1.599 TL
*Akel Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 519 TL
*Altus Alsm Doğrayıcı 559 TL

Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 7 711
Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 8 811
Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 9 911
Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 10 1011
Şok markette yarın şok bayram indirimi başlıyor: Sinbo et kıyma makinesi, Onvo arfryer, Akel midi fırın şok fiyatlarla satışta! 11 1111
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