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Ünlü haber spikeri Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağrıldı!

Ünlü haber spikeri Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağrıldı! Sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu...

Ünlü haber spikeri Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağrıldı!
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Ünlü haber spikeri Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağrıldı!

Ünlü haber spikeri Ece Üner, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu.
Ünlü sunucu Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağırıldığını açıkladı.

Ünlü haber spikeri Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağrıldı!

Sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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