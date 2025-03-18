2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? 8 milyon çalışan o kararı bekliyor!

2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? 8 milyon çalışan o kararı bekliyor! İşte, önemli detaylar...

1 9 2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? 8 milyon çalışan o kararı bekliyor! İşte, önemli detaylar... 2 9 Yaklaşık 8 milyon vatandaş gözünü temmuz ayına çevirdi. Peki Ocak ayında yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olan asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacak mı? Peki, 2025 asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 3 9 Milyonlarca çalışan 'Asgari ücrete ara zam olacak mı' sorusunun yanıtını merak ediyor. Yeni yılda yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olan yeni asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemde. 4 9 TEMMUZ 2025'DE ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret ara zammıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." ifadelerini kullandı. 5 9 Işıkhan, enflasyonda aksilik olması durumunda asgari ücrete ara zammın tekrar gündeme gelebileceğini söyledi. 6 9 ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2025'ten itibaren asgari ücret 22 bin 104 lira olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 30 oranında artmış olacak. 7 9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da enflasyonda ciddi bir sapma olması halinde asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı. 8 9 2025 yılında uygulanacak net asgari ücret 22 bin 104 TL brüt ücret ise 26 bin 5 TL oldu. 9 9 Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 30 bin 556 TL oldu.



