Orman yangınları için provokatif paylaşımlara işlem! 20 hesaba işlem yapılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, "Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.ifadelerini kullandı.

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Orman yangınları için provokatif paylaşımlara işlem! 20 hesaba işlem yapılıyor

20 hesap yöneticisi, orman yangınlarına ilişkin tehditkar paylaşımlar yaptığı için tutuklandı.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili provokatif sosyal medya paylaşımları yapan hesap yöneticileri için harekete geçildiğini bildirdi.

Provokatif Paylaşım Yapan On Hesap Bulundu

Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan araştırmalarda, başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür." Bu tür bir paylaşım yapan on hesap yöneticisi bulundu.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve ilgili Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Orman yangınları gibi halkımızın büyük üzüntü duyduğu ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadele ettiği bir konuda, birbirimizi bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu tür paylaşımlarda bulunanlar adalete teslim edilecektir.

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