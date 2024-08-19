Orman yangınları için provokatif paylaşımlara işlem! 20 hesaba işlem yapılıyor

20 hesap yöneticisi, orman yangınlarına ilişkin tehditkar paylaşımlar yaptığı için tutuklandı.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili provokatif sosyal medya paylaşımları yapan hesap yöneticileri için harekete geçildiğini bildirdi.

Provokatif Paylaşım Yapan On Hesap Bulundu

Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan araştırmalarda, başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür." Bu tür bir paylaşım yapan on hesap yöneticisi bulundu.

Ulaşıma bir zam daha! Avrasya Tüneli geçiş ücretleri değişti

Sıcak hava geri geliyor! Sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşacak

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve ilgili Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Orman yangınları gibi halkımızın büyük üzüntü duyduğu ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadele ettiği bir konuda, birbirimizi bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu tür paylaşımlarda bulunanlar adalete teslim edilecektir.