Ev alacaklar satacaklar dikkat! Konut satışlarında artık yeni dönem başlıyor

Taylan, Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin ayrıntılarını AA muhabirine açıkladı.



Taylan, uygulamayı sektör temsilcileri olarak desteklediklerini belirtti ve bakanlığın gayrimenkul ve otomotiv sektöründe yaptığı çalışmaların hem tüketicilere hem de sektörde çalışanlara olumlu bir şekilde yansıdığını söyledi. Taylan, araba ve ev fiyatlarını kontrol altında tutmanın ekonomik açıdan da önemli olduğunu söyledi.

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Taylan, doğrulanmış ilan düzenlemesinin içeriğinin toplumda yanlış anlaşıldığını belirterek, "Gayrimenkul ilanları sadece elektronik ilan sistemi üzerinden verilecek diye yanlış bir algı var. Yeni uygulama bununla ilgili değildir. Düzenleme, temelde internet üzerinden yayınlanan ilanlara odaklanıyor.dedi.

Taylan, Türkiye'de 69 bin yetki belgeli emlakçı olduğunu ve yaklaşık 20 bin de yetki belgesiz çalışan emlakçı olduğunu söyledi. Bakanlık yetki belgesini de düzenledi. Staj, söz konusu belgeyi almanın önünde bir engeldi. Bir sefere mahsus olmak üzere yıl sonuna kadar müracaat edilmesi koşuluyla stajdan muafiyet sağlandı. Yılın sonuna kadar Türkiye'de yaklaşık 90 bine yakın kayıtlı emlakçı olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla artık "kaçak emlakçılar" olarak adlandırılan emlakçılar piyasada olmayacak. çünkü yetkililer belgesiz yayın platformlarını kullanamayacaklar. Kayıt dışılığı tamamen önler mi bilmiyorum ama önemli olan bunu en aza indirmektir."