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Tuzlalılar 22 Haziran’a Kilitlendi! Emsal sorununda flaş gelişme

Yıllardır çözüm bekleyen Emsal Transferi sorunu nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce Tuzlalı için kritik gün yaklaşıyor.

Tuzlalılar 22 Haziran’a Kilitlendi! Emsal sorununda flaş gelişme
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22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü meclis toplantısında, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün süreç hakkında önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Özellikle hak sahipleri ve müteahhitler, toplantıdan çıkacak sonuçları büyük bir umutla bekliyor.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği toplantıya yoğun katılım öngörülüyor. Vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen sorunun artık somut bir aşamaya ulaşmasını isterken, yapılacak açıklamaların sürece yeni bir yön vermesi bekleniyor.

Tuzla’da birçok ailenin geleceğini ilgilendiren toplantı, şimdiden ilçenin en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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