  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Bu adam ne yapıyor? Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı!

Bu adam ne yapıyor? Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı!

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntülerde bir adamın önce anne ve kız olduğu değerlendirilen iki kadının ayaklarını öptüğü, ardından ise havlamaya benzer sesler çıkardığı görüldü. Sıra dışı anlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Bu adam ne yapıyor? Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı!
Yayınlanma:

Bu adam ne yapıyor? Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı!

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntülerde bir adamın önce anne ve kız olduğu değerlendirilen iki kadının ayaklarını öptüğü, ardından ise havlamaya benzer sesler çıkardığı görüldü. Sıra dışı anlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir adamın sergilediği sıra dışı davranışlar dikkat çekti. Anne ve kız olduğu değerlendirilen iki kadının yanına yaklaşan adam, önce genç kadının, ardından yaşlı kadının ayaklarını öptü.

Bu adam ne yapıyor? Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı!

Çevrede bulunanlar yaşananları şaşkın bakışlarla izlerken, adamın davranışları bununla da sınırlı kalmadı.

Bu adam ne yapıyor? Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı!

BİR ANDA HAVLAMAYA BAŞLADI

Ayaklarını öptükten sonra dizlerinin üzerine çöken adam, bir anda havlamaya benzer sesler çıkarmaya başladı. Sıra dışı anlar çevrede bulunanların da dikkatini çekerken, görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİN ARKA PLANI BİLİNMİYOR

Görüntülerin nerede ve ne zaman kaydedildiği henüz bilinmezken, olayın bir sosyal medya kurgusu, performans ya da gerçek bir olay olup olmadığına ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

Kaynak: SonDakika.com

Üsküdar Belediyesi'ndeki kritik seçim sonucu yeni başkanvekili belli olduÜsküdar Belediyesi'ndeki kritik seçim sonucu yeni başkanvekili belli oldu

Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında olay ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyinEtimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında olay ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Üsküdar Belediyesi'nde yer yerinden oynadı: 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, ortalık karıştı!Üsküdar Belediyesi'nde yer yerinden oynadı: 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, ortalık karıştı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Trafik sigortasında önemli değişiklik: Bu kurallar zorunlu olacak!
Trafik sigortasında önemli değişiklik: Bu kurallar zorunlu olacak!
Üsküdar Belediyesi'ndeki kritik seçim sonucu yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki kritik seçim sonucu yeni başkanvekili belli oldu
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında olay ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında olay ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Üsküdar Belediyesi'nde yer yerinden oynadı: 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, ortalık karıştı!
Üsküdar Belediyesi'nde yer yerinden oynadı: 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, ortalık karıştı!
Çerçeve yasa imzasından sonra Bahçeli'den, Demirtaş ve Öcalan hakkında açıklama geldi
Çerçeve yasa imzasından sonra Bahçeli'den, Demirtaş ve Öcalan hakkında açıklama geldi
Türkiye'nin kaderini değiştirecek 12 maddelik çerçeve yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Türkiye'nin kaderini değiştirecek 12 maddelik çerçeve yasa bugün Meclis'e sunuluyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon haberi: Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon haberi: Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında