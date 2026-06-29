Tuzla’da Muharrem ayı bereketi: Aşure ikramları 1 Temmuz’a kadar sürecek

Tuzla Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. 28 Haziran’da başlayan ikramlar, 1 Temmuz tarihine kadar mahalleler, pazar alanları, sosyal tesisler ve çeşitli noktalarda devam edecek.

Muharrem ayı kapsamında gerçekleştirilen ilk aşure ikramı, 28 Haziran Pazar günü Tuzla Sahil Tören Alanı’nda vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Aynı gün Ayyıldız Semiha Kibar Sosyal Tesisleri, Şelale Park Restoran, Mercan Sosyal Tesisleri, Tuzla Mekân Postane ve Tuzla Mekân Aydınlı’da da vatandaşlara aşure dağıtıldı.

“AŞURE İKRAMIMIZI KOMŞULARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ”

Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sahil Tören Alanı’ndaki ikrama ilişkin, “Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan aşuremizi komşularımızla bir araya gelerek paylaşmanın mutluluğunu yaşadık” ifadelerine yer verildi.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ise Muharrem ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, “Yas-ı Mâtem ve Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikramımızı komşularımızla paylaşacağız. Birlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan aşuremizin bereketini hep birlikte çoğaltırken; Hz. Hüseyin’i ve Kerbela Şehitlerimizi rahmet, saygı ve hürmetle anıyor, lokmalarımızın Hak katında kabul olmasını diliyoruz” dedi.

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AŞURE İKRAM NOKTALARI

Aşure ikramları kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü Tuzla Belediyesi hizmet binasında saat 12.00’de, Şifa Mahallesi İmam Gazali Camii’nde 13.00’te, İstasyon Mahallesi Pazar Alanı’nda 14.00’te, Mimar Sinan Mahallesi Pazar Alanı ile Yayla Mahallesi Çarşı’da ise saat 15.00’te vatandaşlara aşure dağıtılacak.

30 Haziran Salı günü ise Akfırat Mahallesi Muhtarlık Önü (12.00), Tuzla Devlet Hastanesi (13.00), Tepeören Mahallesi Muhtarlık Önü (13.00), Aydınlı Mahallesi Salı Pazarı (14.00), Fatih Mahallesi Muhtarlık Önü (14.00), Anadolu Mahallesi Muhtarlık Önü (15.00), Orta Mahalle Muhtarlık Parkı (16.00), Mescit Mahallesi Cami Önü (17.00) ve Orhanlı Mahallesi Meydanı’nda (18.00) aşure ikramı gerçekleştirilecek.

1 Temmuz Çarşamba günü ise Aydıntepe Mahallesi Pazar Alanı (13.30), İçmeler Mahallesi Meydanı (16.00), Evliya Çelebi Mahallesi Tersane Çıkışı (16.00) ve Postane Mahallesi Kıyı Park’ta (18.30) ikramlar devam edecek. Aynı gün saat 18.00’de Palmiye Balık Restoran ile Aydıntepe Sosyal Tesisleri’nde de vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.

Tuzla Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşma ve dayanışma kültürüyle buluşturan etkinliklerle, komşuluk bağlarını güçlendirmeyi ve aşure geleneğini kentin dört bir yanında yaşatmayı sürdürüyor.

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