Tuzla’da 23 Nisan’a özel scooter, paten ve kaykay yarışmaları düzenlenecek

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik scooter, paten ve kaykay yarışmaları düzenleyecek.

Tuzla Sahil’de çocuklara özel scooter, paten ve kaykay yarışmaları düzenlenecek. 23 Mart’ta başlayan başvuruların 15 Nisan’a kadar devam edeceği belirtilirken, etkinliklerin 19 Nisan Pazar günü Tuzla Sahil İDO önü etkinlik alanında saat 11.00’de başlayacağı bildirildi.

Yarışmalara başvurular, http://etkinlik.tuzla.bel.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

Farklı yaş gruplarına göre kategorilere ayrılan yarışmalarda; paten yarışları 8-13 yaş arası çocuklar için düzenlenecek. Scooter yarışları 5-7 yaş grubuna yönelik olurken, kaykay yarışmaları ise 16 yaş ve üzeri katılımcılara açık olacak.

1 kilometrelik kategoride paten yarışları kız ve erkeklerde 12-13 yaş grubunda yapılacak. Aynı mesafedeki kaykay yarışları ise 16 yaş üstü kadın ve erkek katılımcılar arasında gerçekleştirilecek.

700 metre kategorisinde paten yarışları erkeklerde 8-9 ve 10-11 yaş, kızlarda ise 8-9 ve 10-11 yaş gruplarında iki ayrı kategoride düzenlenecek. Scooter yarışları ise 700 metre mesafede erkek ve kızlarda 5, 6 ve 7 yaş olmak üzere üç ayrı yaş grubunda yapılacak.

Tuzla Belediyesi, düzenlenecek etkinliklerle çocukların hem bayram coşkusunu yaşayacağını hem de sporla iç içe keyifli bir gün geçireceğini vurguladı.