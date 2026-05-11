Altın yeni haftaya hareketli başladı: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
11 Mayıs 2026 10:20
Altın fiyatları 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü yeni haftaya hızlı başladı. Haftanın ilk işlem gününde ekonomi dünyasının gözü kulağı altın piyasalarına çevrildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
1 7
Yeni haftanın ilk işlem gününde birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve portföyünü korumaya çalışan yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte altına olan yatırım isteği daha fazla artıyor. Merkez bankalarının faiz politikaları, küresel enflasyon verileri ve jeopolitik risklerin emtia piyasaları üzerindeki doğrudan etkisiyle şekillenen altın fiyatları, 11 Mayıs sabahında Cumhuriyet altını, tam, yarım ve ziynet altın türlerinde yeni seviyelerin test edilmesine yol açıyor. İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 11 Mayıs 2026!
2 7
Altın fiyatları 11 Mayıs Pazartesi günü yatırımcıların radarında takip ediliyor. 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla ekonomi koridorlarında tüm dikkatler altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine çevrildi. Yeni haftaya hem küresel enflasyon verilerinin gölgesinde hem de jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki baskısıyla başlayan altın piyasası, 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında hareketli bir grafik çiziyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilk tercihi olan sarı metal, ONS altın tarafındaki dalgalanmaların iç piyasada dolar kuruyla birleşmesi sonucu gram altın fiyatlarında yeni seviyelerin test edilmesine neden oluyor. Kapalıçarşı esnafından alınan son dakika verileri ve serbest piyasadaki anlık alış-satış rakamları, özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
3 7
ALTIN FİYATLARI 11 MAYIS 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.805,40 TL
Satış: 6.806,31 TL
4 7
ÇEYREK ALTIN FİYATI 11 MAYIS 2026
Alış: 11.033,00 TL
Satış: 11.167,00 TL
5 7
ONS ALTIN FİYATI 11 MAYIS 2026
Alış: 4.653,98 Dolar
Satış: 4.654,60 Dolar
6 7
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 11 MAYIS 2026
Alış: 44.079,00 TL
Satış: 44.519,00 TL
7 7
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 11 MAYIS 2026
Alış: 6749 TL
Satış: 6989 TL