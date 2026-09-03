Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, sezonun ilk derbisinde düdük çalacak hakem Halil Umut Meler oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. DERBİNİN HAKEMİ MELER Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, sezonun ilk derbisinde düdük çalacak hakem Halil Umut Meler oldu. Dev derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak. Etiketler : derbi

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