ABD- İran savaşı kızıştı: Devrim Muhafızları Ordusu kritik üsleri tek tek vuruyor!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki ABD üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye yönelik yeni bir misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede tansiyon yeniden zirveye çıktı.

İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki Ahmed el-Ceber üssünde ABD ordusuna ait uydu iletişim sistemleri, teçhizat depoları ve savaş uçağı yuvalarının füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu ifade edildi.

BAE'DE RADAR SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

Saldırıların iletişim sistemlerinde ve savaş uçağı hangarlarında hasara ve kayıplara yol açtığı belirtildi. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhad üssünde ABD kuvvetlerinin bulunduğu yer ve radar sistemlerinin de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

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ABD'NİN KRİTİK ÜSSÜ DE VURULDU

Kuveyt'teki Ahmed el-Ceber Üssü'nün Batı Asya'da ABD ordusunun desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadığı, hava ve gözetleme operasyonları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu vurgulandı.

BAE'deki El Minhad üssünün ise ABD kuvvetlerinin hava desteği ve taşınması için önemli merkezlerden biri olduğu kaydedildi.

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