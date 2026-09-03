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Savcılık harekete geçti: Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma başlatıldı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. İşte önemli detaylar...

Savcılık harekete geçti: Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma başlatıldı?
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Savcılık harekete geçti: Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma başlatıldı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. Davutoğlu söz konusu ifadeleri 14 Nisan 2022'de köy meydanında yaptığı bir konuşmada kullanmıştı.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.29 Temmuz 2026 tarihinde siyasi kariyerini noktalama kararı alan, kendini fesheden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanlığını yürüten Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanına hakaretle suçlandığı öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır.Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.”

YILLAR SONRA DOLAŞIMA SOKULDU

Davutoğlu'nun 14 Nisan 2022'de bir köy kahvesinde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerin sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrası, söz konusu soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

GELECEK PARTİSİ FESHEDİLDİ

Gelecek Partisi, 22 Ağustos'ta düzenlenen olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı almıştı. Bundan önce Davutoğlu, kurucusu olduğu partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını 29 Temmuz'da açıklamıştı.

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