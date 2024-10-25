TUSAŞ saldırısının bedeli ağır oldu! Terör örgütü PKK'ya ait 120 hedefler tek tek vuruldu! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflar tek tek vurularak imha ediliyor. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 120 hedefi vurdu.