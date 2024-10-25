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TUSAŞ saldırısının bedeli ağır oldu! Terör örgütü PKK'ya ait 120 hedefler tek tek vuruldu!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflar tek tek vurularak imha ediliyor. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 120 hedefi vurdu.

TUSAŞ saldırısının bedeli ağır oldu! Terör örgütü PKK'ya ait 120 hedefler tek tek vuruldu!
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflar tek tek vurularak imha ediliyor. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 120 hedefi vurdu.

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurdu.Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024’de TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurmuştur.

TUSAŞ saldırısının bedeli ağır oldu! Terör örgütü PKK'ya ait 120 hedefler tek tek vuruldu!

MİT, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edecektir.

TUSAŞ saldırısının bedeli ağır oldu! Terör örgütü PKK'ya ait 120 hedefler tek tek vuruldu!

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Kaynak:AA

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