TUSAŞ saldırısının bedeli ağır oldu! Terör örgütü PKK'ya ait 120 hedefler tek tek vuruldu!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflar tek tek vurularak imha ediliyor. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 120 hedefi vurdu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflar tek tek vurularak imha ediliyor. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 120 hedefi vurdu.
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurdu.Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024’de TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurmuştur.
MİT, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edecektir.
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