Benzin ve mazotta hareketli gün! 25 Ekim güncel LPG, benzin, motorin fiyatları

Küresel petrol piyasalarında meydana gelen değişiklikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor. Bu çerçevede, fiyatlar da ileri geri hareket ediyor.



Salı günü benzinde 1,87 TL ve motorinde 1,65 TL'lik indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatları yine zamlandı. Bugün motorin fiyatları arttı. Bir litre benzinin fiyatı ortalama 85 kuruş arttı ve yeni rakamlar tabelaya yansıdı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin litre fiyatı: 42,75 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,74 TL

Motorin litre fiyatı: 42,67 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 43,27 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,70 TL

Motorin litre fiyatı: 43,77 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL