FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki cenazesine katılan örgüt üyeleri tanınmamaları için örgüt üyelerinin de uyarıları ile şapka gözlük ve maskelerle kılıktan kılığa girerek kendilerini sakladılar. O ilginç görüntüler kameralara işte böyle yansıdı.

1 47 FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı. 2 47 Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi. 3 47 "MASKE, ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKIN" Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı. 4 47 "MASKE, ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKIN" Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı. 5 47 Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi. 6 47 Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı. 7 47 8 47 9 47 10 47 11 47 12 47 13 47 14 47 15 47 16 47 17 47 18 47 19 47 20 47 21 47 22 47 23 47 24 47 25 47 Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. 26 47 ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. 27 47 Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. 28 47 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi. 29 47 FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. 30 47 Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı. 31 47 Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek. 32 47 FETÖ'cü Enes Kanter, tabutu omuzladı. 33 47 34 47 35 47 36 47 37 47 38 47 39 47 40 47 41 47 42 47 43 47 44 47 45 47 46 47 47 47



