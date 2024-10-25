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FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük

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FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki cenazesine katılan örgüt üyeleri tanınmamaları için örgüt üyelerinin de uyarıları ile şapka gözlük ve maskelerle kılıktan kılığa girerek kendilerini sakladılar. O ilginç görüntüler kameralara işte böyle yansıdı.
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 1 147

FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 2 247

Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 3 347

"MASKE, ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKIN"

Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 4 447

"MASKE, ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKIN"

Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 5 547

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 6 647

Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 7 747
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 8 847
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 9 947
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 10 1047
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 11 1147
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 12 1247
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 13 1347
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 14 1447
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 15 1547
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 16 1647
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 17 1747
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 18 1847
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 19 1947
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 20 2047
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 21 2147
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 22 2247
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 23 2347
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 24 2447
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 25 2547

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 26 2647

ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 27 2747

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 28 2847

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 29 2947

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 30 3047

Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 31 3147

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 32 3247

FETÖ'cü Enes Kanter, tabutu omuzladı.

FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 33 3347
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 34 3447
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 35 3547
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 36 3647
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 37 3747
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 38 3847
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 39 3947
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 40 4047
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 41 4147
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 42 4247
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 43 4347
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 44 4447
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 45 4547
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 46 4647
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük 47 4747
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