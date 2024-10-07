Türkiye yine mazlumun yanında: İşte bir yıl boyunca Türkiye'den Gazze'ye uzanan yardım eli

İsrail'in katliamları bir yıldır aralıksız sürerken, Türkiye Gazze'nin yanında olmayı bırakmadı. Türkiye, İsrail'in soykırımını tüm platformlarda dünyaya duyuran ve akan kanın durması için en çok diplomatik çabayı sarf etti.

İsrail'in katliamlarının başlamasından bu yana Türkiye Gazze'nin yanında olmayı bırakmadı. Bir yıllık süreçte Türkiye'den onlarca gemi ve uçakla Gazze'ye tonlarca yardım gönderildi.

7Ekim 2023'te başlayan ve 1 yıldır aralıksız devam eden İsrail saldırılarında, Türkiye Filistin'i ve Gazze halkını yalnız bırakmadı. İsrail'in soykırımını tüm platformlarda dünyaya duyuran ve akan kanın durması için en çok diplomatik çabayı sarf eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gazze'de evsiz, yersiz kalan sivillerin de yardımına koştu.

Savaşın başladığı günden bu yana Gazze'ye dünyanın en çok yardımını ulaştıran ülke konumunda olan Türkiye, onlarca uçak ve gemiyle Gazze'ye elini uzattı. Türkiye devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Gazze'nin her daim yanında yer aldı. Türkiye'den çok sayıda yardım kuruluşu Gazze'ye ulaşırken, başını Kızılay, İHH, İDDEF ve Deniz Feneri Derneği'nin çektiği çok sayıda STK bölgeye yardım ulaştırdı.

Türk STK'larının savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten 7 Ekim 2024'e kadar olan bir yıllık süreçte Gazze'ye yaptığı yardımlar şöyle sıralandı;

TÜRK KIZILAY

Gazze’de çatışmaların başladığı 7 Ekim’i izleyen bir yıl boyunca Türkiye, AFAD koordinasyonunda Kızılay ve STK’ların desteğiyle Gazze’ye 11 İyilik Gemisi gönderdi. İyilik Gemileri’yle bölgeye en temel insani yardım malzemelerini ulaştıran Kızılay, 6 Mayıs’tan bu yana sınır kapılarından geçişlerde yaşanan zorlukları aşmak için de alternatif yollarla yardım göndermeye devam ediyor.

Kızılay, Gazze’de tüm imkansızlıklara rağmen günde 15 bin kişi kapasiteli aşevi faaliyetini sürdürerek kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek olmayı sürdürüyor.

Çatışmaların ilk gününden itibaren Gazze’deki insani acıyı hafifletmek üzere üstün çaba sarf eden Türk Kızılay, Türkiye’nin Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında bölgeye 50 bin tonu aşkın malzemenin hava, deniz ve karayoluyla sevkiyatında aktif rol aldı.

11 İYİLİK GEMİSİ KALKTI

Kızılay, AFAD’la koordinasyonunda ve STK’ların desteğiyle Mersin Limanı’ndan Mısır’ın El Ariş Limanı’na uğurladığı 11 İyilik Gemisi’yle başta gıda, barınma ve hijyen malzemeleri olmak üzere bölgedeki en temel insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladı.

Türk Kızılay, İyilik Gemileri’yle bölgeye muhtelif gıda malzemeleri, bebek bezi, battaniye, giyim malzemesi, bebek maması, çadır, ambulans, jeneratör, tekerlekli sandalye, medikal ürünler, hijyen setleri, ev gereçleri, glütensiz gıda dahil 900 tırlık kapsamlı yardım malzemesi gönderdi. Yardımların Gazze’ye ulaşması sürecinin her aşamasında Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordineli bir çalışma yürüten Türk Kızılay, yardım malzemelerinin yüzde 70’ten fazlasının Gazze Şeridi’ne girişini sağladı.

GÜNDE 15 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Türk Kızılay, Gazze’de tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen çatışmaların başından bu yana bölgedeki aşevi faaliyetini de sürdürüyor. Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana önce Refah’ta, ardından Deyr Belah’ta hizmet veren aşeviyle Kızılay, günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Aşevinden yararlananların pek çoğu, günde sadece bir öğün yemek yiyebildiklerini, bu yemeğin de Türk Kızılay aşevinden sağladıkları öğün olduğunu anlatıyor.

Gazze halkının yaralarını sarmak için ilgili makamlarla yapılan görüşmelerin ardından bölgedeki ihtiyaçları tespit ederek hızlıca harekete geçen Kızılay, bugüne dek toplam 2 milyon 745 bin 500 kişi/öğün sıcak yemeğin yanı sıra 606 bin 486 adet gıda paketi, 243 bin 059 adet konserve gıda, 603 bin 272 giyim malzemesi, 6 ambulans, 466 bin 733 hijyen malzemesi ve muhtelif yardımları Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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YARDIMLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN ULAŞTIRILIYOR

6 Mayıs’ta İsrail’in Refah Sınır Kapısı kontrolünü ele geçirmesinden sonra sadece sınırlı sayıda tırın sınır kapılarından geçişine izin verilmesi nedeniyle Türk Kızılay, alternatif güzergahlar üzerinden Gazze’ye sevkiyat sağlamak için çalışmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay, haziran ayında Ürdün Kızılayı koordinasyonu ile 2500 gıda ve 2500 hijyen kolisinin karayoluyla kuzeyden Erez Kapısı’ndan Gazze’ye ulaşmasını sağladı. Kızılay’a ait un yüklü 7 tırın ağustos ayında güneyden Kerem Abu Salim Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne geçişi sağlandı. Kızılay, eylül ayında yerelden temin ettiği 5000 gıda kolisiyle de kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek oldu. Ekim ayında Ürdün’den tedarik edilen 5000 adet gıda kolisini daha bölgeye ulaştırılarak Gazze Şeridi'nde dağıtılması planlanıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden işgalci İsrail’in saldırıları altındaki yüz binlerce Gazzeli’ye yardım etti. İHH İnsani Yardım Vakfı 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 11 milyon 67 bin adet sıcak yemek, 33 milyon 442 bin 942 ekmek, 1 milyon 195 bin 453 adet muhtelif gıda dağıtırken, 12 adet ambulans aldı.

İşgal rejimi İsrail’in 7 Ekim bu yana devam eden saldırılardan 16 bin 685’i çocuk, 11 bin 280’i kadın olmak üzere 41 bin 615 insan hayatını kaybederken, 96 bin 251 kişi ise yaralandı. İHH İnsani Yardım Vakfı, saldırıların başladığı günden bu yana Gazze’ye olan yardım çalışmalarına devam ediyor.

İHH GAZZE’DE 33 MİLYON 442 BİN 942 ADET EKMEK DAĞITTI

Gazze’ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İHH tarafından şehirde; 11 milyon 67 bin 4 adet sıcak yemek, 33 milyon 442 bin 942 adet ekmek, 1 milyon 195 bin 453 adet muhtelif gıda, 2 bin 59 tanker içme suyu, 183 bin 522 gıda kumanyası, 129 bin 789 çuval un, 105 bin 568 hijyen paketi, 63 bin 743 adet hasta ve bebek bezi, bin 801 adet ilaç ve tıbbi malzeme, bin 300 adet ilk yardım çantası, 21 bin 236 adet elbise, 5 bin 170 adet barınma yardımı ve 340 adet tekerlekli sandalye, koltuk değneği, tıbbi yatak ve yürüteç yardımında bulundu.

12 AMBULANS GAZZE’YE GÖNDERİLDİ

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze’ye ulaştırmak 12 ambulans için satın aldı. Satın alınan 12 ambulans AFAD yardımıyla Gazze’ye ulaştırıldı. Vakfın Gazze’ye olan yardımları devam ediyor.

İDDEF

İDDEF'te 7 Ekim'den bu yana yapılan yardım çalışmalarını sürdüren STK'lar arasında yer alıyor. ‘Gazze İçin Harekete Geç’ ve ‘Gazze Ol’ sloganıyla başlatılan yardım programında Gazze’nin kuzeyinde, orta ve güney bölgesinde Refah’ta bulunan ekipler aracılığıyla yardımlar ulaştırıyor.

TONLARCA MALZEME GÖNDERİLDİ

İDDEF tarafından 1 yıllık süreçte Gazze’ye 1 yıl içinde 2 milyon 420 bin kişilik sıcak yemek, 130 bin gıda, hijyen ve sebze-meyve kolisi, 200 bin paket ekmek, 100 bin adet konserve et, 240 ton un, 5 milyon litre temiz su, 10 bin adet hasta ve bebek bezi, 3 bin ünite ilaç ve tıbbi malzeme, 200 ünite seyyar tuvalet ve duş, 1500 adet 16 metrekare çadır, 20 bin adet giysi ve ayakkabı ve 120 bin litre yakıt ulaştırıldı. Son olarak Mısır ve Ürdün’deki İDDEF depolarından 240 tır insani yardım gönderildi.

HAFTALIK 3000 GIDA KOLİSİ DAĞITILIYOR

Ayrıca AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisine 8 tır yardımla destek olunurken, Özellikle güvenli bölge olarak görülen bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların sığındığı okul ve hastaneler ile ev ve çadırlarda günlük olarak 500 paket ekmek, 3 bin kişilik sıcak yemek, iki tankerle 25 bin litre su ve konserve et dağıtımı gerçekleştirildi. Haftalık olarak ise 3000 adet gıda kolisi dağıtılıyor.

DENİZ FENERİ DERNEĞİ

Filistin yardımlarında elini Gazze halkından çekmeyen STK'larımızdan biride Deniz Feneri Derneği oldu. Deniz Feneri Derneği, Gazze'de halka sıcak yemek yardımı, gıda yardımı, hijyen seti yardımı, nakdi yardım ve un yardımında bulundu. Evsiz kalan ve kamplarda yaşamak zorunda olan on binlerce insana günlük sıcak yemek yardımı yapan Deniz Feneri Derneği, onlarca tırla Gazze'de oldu.

Öte yandan Gazze'de periyodik olarak 100 bin kişiye gıda yardımı ulaştırıldı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Gazze'ye yardım ulaştıran STK'lardan biri de Türkiye Diyanet Vakfı oldu. Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye afet çantasından gıda kolisine, ilaç yardımından, tekerlekli sandalyeye, sıcak yemekten, nakit desteğine kadar birçok alanda yardımda bulundu. TDV, Gazze'ye bugüne kadar 7 milyon doların üzerinde maddi ve manevi insani yardım ulaştırdı.

Kaynak: Haber7

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