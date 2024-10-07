Gelen haber herkesi üzdü: Sıla bebek hayatını kaybetti!

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, vicdanları sızlatan olaya maruz kalan sıla bebekten gelen kötü haber herkesi üzdü. Minik bedeni artık tedaviye tepki vermeyen Sıla bebek hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebek artık yaşamıyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel tacize uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 28 gündür doktorlar tarafından hayatta tutulmaya çalışan Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruduğu açıklanırken gelen haber herkesi üzdü. Minik bedeni artık tedaviye tepki vermeyen Sıla bebek hayatını kaybetti.

SILA BEBEĞE NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül tarihinde kızı Sıla Y'yi, "uyanmadığını" ifade ederek hastaneye götürmüş, muayenenin ardından bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilmiş, durum polis ekiplerine bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin beraber yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

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