Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 59 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefi tek tek vuruldu! 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 47 terör hedefinin vurulduğu, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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