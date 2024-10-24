  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 59 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 59 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefi tek tek vuruldu! 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 59 terörist etkisiz hale getirildi!
Yayınlanma:
Güncelleme:

Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefi tek tek vuruldu! 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 59 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 59 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 47 terör hedefinin vurulduğu, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Terör saldırısından sonra sıradaki hedef ne? Havalimanlarında önlemler artırıldı!Terör saldırısından sonra sıradaki hedef ne? Havalimanlarında önlemler artırıldı!

Son dakika! TUSAŞ saldırısını düzenleyen teröristin PKK üyesi Ali Örek olduğu açıklandıSon dakika! TUSAŞ saldırısını düzenleyen teröristin PKK üyesi Ali Örek olduğu açıklandı

Alperen Şengün sezona bomba gibi başladı! İlk maçta tarih yazdıAlperen Şengün sezona bomba gibi başladı! İlk maçta tarih yazdı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Yeğen Ömer Öcalan açıkladı! Bahçeli'nin çağrısı sonrası teröristbaşı Öcalan'dan ilk açıklama
Yeğen Ömer Öcalan açıkladı! Bahçeli'nin çağrısı sonrası teröristbaşı Öcalan'dan ilk açıklama
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlikleri nerede kutlanacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlikleri nerede kutlanacak?
Sosyal medya düzeldi mi? Sosyal medya yasağı ne zaman kalkacak?
Sosyal medya düzeldi mi? Sosyal medya yasağı ne zaman kalkacak?
Barışa hain pusu, İç cepheye saldırı: 24 Ekim 2024 Perşembe gazete manşetleri
Barışa hain pusu, İç cepheye saldırı: 24 Ekim 2024 Perşembe gazete manşetleri
Son dakika! Ankara'da Tusaş'a terör saldırısı! 5 şehit 1'i ağır 22 yaralı
Son dakika! Ankara'da Tusaş'a terör saldırısı! 5 şehit 1'i ağır 22 yaralı
Dolandırıcıların yeni yöntemi! Bu kez öğrencilere burs tuzağıyla dolandırıyorlar
Dolandırıcıların yeni yöntemi! Bu kez öğrencilere burs tuzağıyla dolandırıyorlar
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte o tarih...