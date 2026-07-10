"Türkiye S-400'leri sattı" iddiası sonrası Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

Türkiye'nin S-400'leri bir Körfez ülkesine sattığı iddiasının ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye, S-400'lerin olası yeniden satışını konuştu." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını ve bu konudaki görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sırasında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakmış ve CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını ifade etmişti.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini bir Körfez ülkesine sattığı iddia edildi ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin, Ankara'nın envanterinde bulunan S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.

Peskov, "Rusya ve Türkiye, Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptı. Bu sistemlerin satış olasılığı hassas bir konu. Türkiye ile bu konudaki görüşmeler devam edecek." dedi.

TRUMP, F-35'LERİN SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme öncesi verdiği demeçte, CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını söyledi. Trump ayrıca, F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vermeye sıcak baktığını ifade etmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de ABD ile görüştük ve 5 uçağın da sözünü aldık. F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır." ifadelerini kullanmıştı.

NATO Zirvesi'nin bitimi sonrası geniş çaplı bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, burada, Reuters muhabirinin "Türkiye'nin F-35'i alması için S-400 engelini nasıl aşacaksınız?" sorusunu, "Bizi izlemeye devam edin." şeklinde cevaplandırmıştı.

S-400'LER KÖRFEZ ÜLKESİNE SATILDI

Bu gelişmelerin ardından bu sabah, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini bir Körfez ülkesine sattığı belirtilmişti. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı kaydedilmişti.

F110 MOTORLARINDAKİ KRİTİK ENGEL AŞILDI

Öte yandan Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının satışında kritik aşama geçildi. ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme sürecinde satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Böylece F110 motorlarının Türkiye'ye satış süreci Temsilciler Temsilcisi ve Kongre engeline takılmadan devam edecek.

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