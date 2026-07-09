Trump'ın sözleri sonrası MSB'den önemli açıklama!

Son dakika... MSB, Trump'ın CAATSA yaptırımları ve savunma sanayii kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirirken Yunanistan'a gerilimi artıran söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda gündeme dair kritik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ndeki CAATSA çıkışı ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in sözlerine ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

ABD BAŞKANININ AÇIKLAMALARI

Türkiye, NATO’nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak’ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır.

Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları açıklamalarda bulundu;

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekât anlayışını, yüksek teknolojiye dayalı komuta-kontrol kabiliyetini ve geleceğe yönelik savunma vizyonunu simgeleyen Ay Yıldız Müşterek Karargâhının yıldız bölümünde gerçekleştirdiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak şekilde inşa edilen Ay Yıldız Karargâhı; yalnızca modern bir askerî yerleşke değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekât kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesidir.

Sahip olduğu ileri teknolojik altyapı, çağdaş komuta-kontrol imkânları ve sürdürülebilir yapısıyla ülkemizin savunma alanındaki güçlü iradesinin somut bir göstergesi olan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, aynı zamanda ülkemizin harekât ihtiyaçlarını bugünden planlayan proaktif savunma ve güvenlik anlayışının da en önemli sembollerinden biridir.

Bu vesileyle; inşası devam eden Ay Yıldız Karargâhı projesini yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) başta olmak üzere katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, mimarımıza, mühendislerimize, teknik ekiplerimize, işçilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; bu stratejik eserin ülkemize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER/

Değerli Basın Mensupları,

7-8 Temmuz’da Ankara'da başarıyla gerçekleştirilen 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, 360 derece güvenlik anlayışı çerçevesinde İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihî bir buluşma olmuştur.

Zirve; müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ilişkin müşterek yaklaşımın güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlamıştır.

NATO Zirvesi kapsamında icra edilen Savunma Sanayii Forumu ile Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları Resepsiyonu; müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim ve teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine, ortak güvenlik anlayışının pekiştirilmesine ve Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur.

Türkiye; güçlü ordusu, gelişen yerli ve millî savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla; krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu anlayış doğrultusunda ülkemiz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi bir müttefik olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam edecektir.

Kıymetli Basın Mensupları,

- 3 Temmuz’da, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi’ni ve Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı’nı kabul eden,

- 4 Temmuz’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Pakistan Başbakanı ile görüşmesine iştirak eden Sayın Bakanımız NATO Liderler Zirvesi kapsamında;

6 Temmuz’da,

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Çalışma Yemeğine,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın, NATO Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmeye,

7 Temmuz’da,

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde düzenlenen “Müttefikler Ankara’da” programına,

- Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi Forumu ile NATO Projeleri Tanıtım Töreni’ne,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmeye,

- Ay Yıldız Müşterek Karargâhında konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcileri için verilen resepsiyona ve,

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları çalışma yemeğine katılmıştır.

Sayın Bakanımız zirve çerçevesinde çeşitli müttefik ve ortak ülkelerin Savunma Bakanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş; ikili ve askerî ilişkilerin geliştirilmesi, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği imkânları, savunma sanayii alanındaki ortak çalışmalar ile NATO gündeminde öne çıkan bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştur.

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Bu kapsamda; Japonya, Letonya, Yeni Zelanda, Macaristan ve Kanada Savunma Bakanları ile görüşen Sayın Bakanımız, Kanadalı mevkidaşı ile Savunma İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı’nı imzalamış, ayrıca BAE Systems’in CEO’sunu kabul etmiştir.

Ayrıca Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmede, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun (MCM Black Sea) görev kapsamını Karadeniz’de üç ülkenin kritik deniz altı altyapılarının korunmasını da içerecek şekilde genişleten Mutabakat Muhtırası Değişikliği’ni imzalamıştır.

8 Temmuz’da, Sayın Cumhurbaşkanımız ile zirve oturumlarına katılan Sayın Bakanımız ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa ve Suriye Cumhurbaşkanları; İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık Başbakanları ile yaptığı görüşmelere iştirak etmiştir.

Sayın Bakanımız yarın (10 Temmuz), Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millî Savunma Üniversitemizde gerçekleştirilecek “16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi” ile “8’inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi” mezuniyet törenlerine katılacaktır.

Sayın Genelkurmay Başkanımız, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere ülkemizde bulunan Kanada Genelkurmay Başkanı’nı 6 Temmuz’da, ABD Genelkurmay Başkanı’nı ise 7 Temmuz’da ağırlamıştır.

- Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde 2-3 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilen 5’inci Türkiye Denizcilik Zirvesi’ne,

- Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan ise 7 Temmuz’da NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle düzenlenen “Türkiye-ABD Savunma Sanayii İş Birliği Yuvarlak Masa Toplantısı”na katılmıştır.

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel barış ve istikrar için uluslararası misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine de başarıyla devam etmektedir.

Bu kapsamda; 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Japonya’da 4'üncü Türkiye-Japonya Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

“Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı” kapsamında, Donanma Komutanımız tarafından Yunanistan Donanma Komutanı’na yapılan resmî ziyaret bugün (7-9 Temmuz) sona erecektir.

Öte yandan;

11 Temmuz “Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü” münasebetiyle 31 yıl önce acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerini rahmetle anıyor, dost ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını paylaşıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Kıymetli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir.

Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyon, arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde;

- 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

- Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.

Diğer yandan, 2’nci Ordu İstihkâm Tugay Komutanlığımızca, Suriye/Deyrizor’da Fırat Nehri’nin üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurulumu tamamlanmıştır. Köprü, kontrol geçişlerinin yapılmasını müteakip 10 Temmuz’da hizmete açılacaktır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda ise;

- 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 316 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı

5 bin 615 olmuş,

- Engellenen 995 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da

41 bin 129’a ulaşmıştır.

Ayrıca, hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde

109 kilogram (109.065 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Değerli Basın Mensupları

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır hâle getirilmesi amacıyla millî ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

22 Haziran’da Konya’da başlayan “Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı 3 Temmuz’da başarıyla tamamlanmıştır.

- Yarın (10-19 Temmuz) Bulgaristan’da başlayacak Breeze 2026 ile,

- 13-24 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilecek Sea Breeze II tatbikatlarına katılım sağlanacaktır.

ABD’nin 250’nci Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine katılan ve 3-8 Temmuz tarihleri arasında New York/ABD’ye liman ziyareti yapan TCG Oruçreis tarafından NATO Daimî Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi hitamında 18-22 Temmuz tarih aralığında Dublin/İrlanda’ya liman ziyareti gerçekleştirilecektir.

- Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından Mersin’e (5-9 Temmuz),

- Romanya Deniz Kuvvetlerine ait CAm. August Roman tarafından ise Gölcük’e (23 Haziran - 9 Temmuz) yapılan liman ziyaretleri bugün (9 Temmuz),

- Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından Alanya’ya gerçekleştirilen liman ziyareti ise 12 Temmuz’da sona erecektir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilerek 20 Haziran’da Romanya’ya teslim edilen CAm. August Roman için 10 Temmuz’da Romanya’da icra edilecek karşılama törenine İstanbul Tersanesi Komutanımız ile Deniz Hava Komutanımızın katılması planlanmaktadır.

Diğer yandan,

- ABD Deniz Kuvvetleri unsuru Roosevelt tarafından 10-11 Temmuz’da Mersin’e,

- “Belçika Deniz Kuvvetleri Gününe İştirak” amacıyla 1-6 Temmuz tarih aralığında Belçika’ya liman ziyareti icra eden TCG Burgazada tarafından, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Fas’a, 15-17 Temmuz arasında Tunus’a liman ziyaretleri yapılacaktır.

Ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun; 8 Ocak 2026 tarihinden itibaren ülkemiz tarafından üstlenilen komutası, 10 Temmuz’da Burgaz/Bulgaristan’da icra edilecek törenle 6 aylığına (10 Temmuz 2026-14 Ocak 2027) Bulgaristan’a devredilecektir.

Görev Grubunun 11-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 11’inci aktivasyon faaliyeti kapsamında,

- TCG Akçay tarafından 11-12 ile 18-19 Temmuz tarihlerinde Burgaz/Bulgaristan’a,

- Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma ve Captan Dimitar Dobrev unsurları tarafından 20-23 Temmuz tarih aralığında Umuryeri/İstanbul’a liman ziyaretleri yapılacaktır.

Somali’ye lojistik nakliyat ve Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek görevi kapsamında 4-5 Temmuz’da Cibuti’ye liman ziyareti gerçekleştiren TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Sancaktar’ın, yarın (10 Temmuz) Mogadişu’ya ulaşması planlanmaktadır.

“TAYK-AKPA 55’inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı”; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonu ile 11-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul-Bozcada, Bozcaada-Çeşme rotasında iki etap olarak düzenlenecektir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti” çerçevesinde

11 Temmuz’da, Solotürk Gösteri Ekibimiz tarafından Zonguldak’ta; Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından Artvin’de gösteri uçuşu yapılacaktır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kıymetli Basın Mensupları,

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları da devam etmektedir.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda;

- TB-3 SİHA,

- 7,62 mm Piyade Tüfeği (MPT-76),

- Silah Taşıyıcı Araç ile,

- Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 13-17 Temmuz tarihleri arasında muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyeti ROKETSAN’ da icra edilecektir.

Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN’ın Arnavutluk’a ihracatına yönelik olarak 4 Temmuz’da sözleşme imzalanmıştır.

Millî yazılım ve teknoloji alanında hayata geçirdiği projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğinin daha da artırılmasına katkı sağlayan HAVELSAN’ın 44’üncü (1982) kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor, ülkemizin savunma gücüne değerli katkılar sunan tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda;

- Millî Savunma Üniversitesi “2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetlerinin” 7 Ağustos’a kadar devam edeceğini,

- Seçim aşamalarına katılacak adayların 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebileceğini hatırlatıyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK

Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472.653,60 (dört yüz yetmiş iki bin altı yüz elli üç TL, altmış Kuruş) olmuştur.

7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Yaklaşan “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” vesilesiyle milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ Silahlı Terör Örgütüne karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

Sonuç olarak bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile millî birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarı ile yerine getirmeye devam edecektir.