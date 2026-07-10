Bakan Gürlek son dakika: 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına büyük darbe!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik "Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından bu alandaki operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten son dakika duyuru geldi: 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına büyük darbe...

İstanbul merkezli son operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmada 76,2 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kararlı olduklarını belirterek "Kökünü kazıyacağız" mesajını vermesinin ardından, güvenlik güçlerinin bu alandaki operasyonları hız kesmeden devam ediyor.Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.

68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

76 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri belirlendi.Soruşturmada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi.Bankacılık kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi.

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PARAYI KRİPTO VARLIKLARLA GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Soruşturmada, kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.Ayrıca para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı, söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi.Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Operasyonla ilgili bilgileri paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise X paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eş güdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz.Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

89 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT’ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş; soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma” suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştır.Bu dosyalar kapsamında 25’i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edilmiş; yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir.Bu başarılı soruşturmaları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları sahada titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, Ankara Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Suçlarla ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimiz ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte; suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz."

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