Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderlerine hediye ettiği silahın ilk görüntüsü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolverin ilk görüntüsü ortaya çıktı. Kadife kaplı ahşap kutuda sunulan revolverin yanında mühimmat ve Türk bayraklı belge de yer alırken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yasal engeller nedeniyle silahı ülkesine götüremediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ile bir kutu mühimmat hediye etti. Erdoğan'ın ayrıca silahların ülkelere götürülebilmesi için gerekli ihracat belgelerini de liderlere teslim ettiği belirtildi.Hediyeye ilişkin gelişmeler büyük yankı uyandırırken, özel yapım revolverin ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından paylaşılan fotoğrafta, kadife kaplamalı ahşap bir kutu içerisinde parlak metal gövdeli revolver, yanında mühimmat ve Türk bayraklı bir belge yer alıyor. Revolverin, liderlere özel hazırlandığı belirtilen hediyelerden biri olduğu görülüyor.

STARMER ÜLKESİNE GÖTÜREMEMİŞTİ

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'nin silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeleri nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götüremedi. Haberde, silahın etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı öne sürüldü.

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