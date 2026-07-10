Erdoğan'ın NATO'da hediye ettiği silahın nerede üretildiği ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlere özel bir altıpatlar hediye etti. Dünyanın gündemine oturan tabanca ilk olarak Gümüşhane'de üretilmişti. İşte çok konuşulan silahın merake dilen geçmişi ve özellikleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde liderlere hediye ettiği silah dünyanın gündeminde.

Hediye edilen her bir tabanca, liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı.

Geçmişi 90'lı yıllara dayanan silah, Türkiye'de üretilen ilk altıpatlar olma özelliği taşıyor.

KÜSSAN TARAFINDAN TASARLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silahın ilk üretimi 90'lı yıllarda Gümüşhane'de yapıldı.

Silahın tasarımı Kürtün ilçesine faaliyet gösteren Kürtün Silah Sanayii ve Ticaret AŞ. kısa adıyla KÜSSAN'a ait.

Şirket bölgedeki yerel üretim kabiliyetini endüstiyel boyuta taşımayı ve Türkiye'nin toplu tabanca segmentindeki dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyordu.

SİLAHIN ADI GÜMÜŞHANE'DEN GELİYOR

Silaha verilen Gümüşay adı ise ilk üretiminin yapıldığı Gümüşhane'den geliyor.

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Gümüşay, ilk olarak 1950'lerde üretilen ve en çok bilinen revolver modellerinden biri kabul edilen Amerikan Colt Python üzerine inşa edilmişti.

Silahın pazarlaması için o dönem Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile bir ortaklık da yapılmıştı.

NADİR BİLİR KOLEKSİYON PARÇASI OLARAK KABUL EDİLİYOR

Ancak 90'ların sonu ve 2000'lerin başında ekonomik darboğaz yaşayan KÜSSAN faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştı.

KÜSSAN'ın batmasının ardından elde kalan nadir ve özel üretim altıpatlar Gümüşay tabancalar ise MKE envanterine alındı.

Üretimi duran ve piyasada az bulunan Gümüşay .357 Magnum silah meraklıları arasında nadir bir koleksiyon parçası olarak kabul ediliyor.

SİLAHIN BALİSTİK ÖZELLİKLERİ

Silah dünyasının en çok bilinen Colt Python'ın hatlarını taşıyan Gümüşay, kabzasındaki kendine has manuel emniyet mandalıyla öne çıkıyor.

Gümüşay, namlu boyuna ve mühimmat tipine bağlı olarak mermiyi saniyede 350 ila 440 metre arasında çok yüksek bir ilk hızla fırlatarak standart tabancaların önüne geçiyor.

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