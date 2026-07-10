Son dakika haberi.. Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği LGS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM: 402 öğrenci 500 tam puan aldı.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç sorgulama sayfasından sorgulanabiliyor.

2026 lgs sonuçları için tıkla https://sonuc.meb.gov.tr/

2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da bugün yayımlanacak olup tercih süreci kısa bir zaman sonra başlatılacak.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS sonuçları, MEB'in resmî internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek.

Adaylar ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanını ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilecek.

BOŞ KONTENJANLAR DUYURULACAK

2026 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler liselerdeki boş kontenjanlara çevrilecek.

Tercihlere esas kontenjan tabloları, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından aynı tarihte yayımlanacak. Adaylar kontenjan tablosundaki boşluklara ve puanlarına göre tercihler öncesinde son hazırlıklarını yapacak.

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2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.