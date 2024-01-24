Reuters duyurdu! ABD Başkanı Jeo Biden Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu için kongreye mektup gönderdi

Reuters'in son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye yönelik F-16 satışının onaylanması için kongreye mektup yolladı.

'TÜRKİYE'NİN F-16 FİLOSUNUN MODERNLEŞTİRİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Biden yönetimi, Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini destekliyoruz ancak kongrenin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ediyoruz" denildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.