Reuters duyurdu! ABD Başkanı Jeo Biden Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu için kongreye mektup gönderdi

Reuters'in son dakika haberine göre, ABD Başkanı Jeo Biden Türkiye'ye F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu i için kongreye mektup gönderdiğini duyurdu.

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Reuters duyurdu! ABD Başkanı Jeo Biden Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu için kongreye mektup gönderdi

Reuters'in son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye yönelik F-16 satışının onaylanması için kongreye mektup yolladı.

'TÜRKİYE'NİN F-16 FİLOSUNUN MODERNLEŞTİRİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Biden yönetimi, Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini destekliyoruz ancak kongrenin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ediyoruz" denildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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