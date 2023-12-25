Türk SİHA'ları PKK/YPG’nin çimento ve elektrik tesislerini yerle bir etti! Vurulan hedefler dumanlar böyle yükseldi!

Türk SİHA’ları, Suriye'nin Kamışlı kentindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesisleri yerli bir etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Türk SİHA'ları PKK/YPG’nin çimento ve elektrik tesislerini yerle bir etti! Vurulan hedefler dumanlar böyle yükseldi!

ABD'nin geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK-YPG ile Haseke’de tatbikat yapmasına Türkiye, SİHA'larla operasyon düzenleyerek net mesaj verdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın üs bölgelerine saldırılarının ardından bölgeye hava harekatları düzenlenmeye başladı.

Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.

Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.

Kaynak: İnternethaber.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yasa Kabul Edildi: O Ülke Bitcoin Sahiplerine Vatandaşlık Verecek!
Yasa Kabul Edildi: O Ülke Bitcoin Sahiplerine Vatandaşlık Verecek!
Sadece bir vazo almak istedi: Aldığı vazonun servet değerinde olduğunu bilmiyordu!
Sadece bir vazo almak istedi: Aldığı vazonun servet değerinde olduğunu bilmiyordu!
Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler, Türkiye'den ateş kes istedi!
Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler, Türkiye'den ateş kes istedi!
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili milletvekili için tepki çeken açıklama! "İsrail'den nefret etmek ..."
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili milletvekili için tepki çeken açıklama! "İsrail'den nefret etmek ..."
Son Haberler
1700 liralık oyun bedava oldu! Epic Games bedava oyunlar listesi
1700 liralık oyun bedava oldu! Epic Games bedava oyunlar listesi
Türk kahvesini yanlış yapıyoruz! Böyle kahve yapan ayda 5 kilo veriyor
Türk kahvesini yanlış yapıyoruz! Böyle kahve yapan ayda 5 kilo veriyor
Bu Haberi Duyan Bayram Edecek! Yurt Dışı Telefon Kullanımına Yeni Uygulama…
Bu Haberi Duyan Bayram Edecek! Yurt Dışı Telefon Kullanımına Yeni Uygulama…
Bolu'da 7 günlük yas ilan edildi! Yılbaşı gecesi dahil tüm etkinlikler iptal, karara uymayanlara yaptırım uygulanacak!
Bolu'da 7 günlük yas ilan edildi! Yılbaşı gecesi dahil tüm etkinlikler iptal, karara uymayanlara yaptırım uygulanacak!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!
Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!
Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!
Çok Okunanlar
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mıydı? Galatasaraylılar çok itiraz etmişti, Erman Toroğlu son noktayı koydu!
Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mıydı? Galatasaraylılar çok itiraz etmişti, Erman Toroğlu son noktayı koydu!
Ev Sahibi ve Kiracıyı Yakından İlgilendiren Gelişme: 1 Temmuz 2024’te Yasak Kalkıyor!
Ev Sahibi ve Kiracıyı Yakından İlgilendiren Gelişme: 1 Temmuz 2024’te Yasak Kalkıyor!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesi 2'ye katlayacak olan ikinci pist hizmete alındı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesi 2'ye katlayacak olan ikinci pist hizmete alındı!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'dan tepki!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'dan tepki!
İnsani yardım taşıyan tırlar, Gazze Şeridi'ne girmeye başladı!
İnsani yardım taşıyan tırlar, Gazze Şeridi'ne girmeye başladı!
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor