Türk SİHA'ları PKK/YPG’nin çimento ve elektrik tesislerini yerle bir etti! Vurulan hedefler dumanlar böyle yükseldi!

ABD'nin geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK-YPG ile Haseke’de tatbikat yapmasına Türkiye, SİHA'larla operasyon düzenleyerek net mesaj verdi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın üs bölgelerine saldırılarının ardından bölgeye hava harekatları düzenlenmeye başladı.
Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.
Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.
Kaynak: İnternethaber.com