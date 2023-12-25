Türk SİHA'ları PKK/YPG’nin çimento ve elektrik tesislerini yerle bir etti! Vurulan hedefler dumanlar böyle yükseldi! Türk SİHA’ları, Suriye'nin Kamışlı kentindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesisleri yerli bir etti.