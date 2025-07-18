Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı: İşte hakkında istenen ceza!

İZBETON’a yönelik operasyonda kooperatiflerdeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve beraberindeki şüpheliler hakkındaki iddianeme tamamlandı...

İZBETON’a yönelik operasyonda kooperatiflerdeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik düzenlenen operasyonda kooperatiflerdeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

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Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; Örnekköy 3'üncü etap, Örnekköy 4’üncü Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1'inci Etap, Karabağlar 3’üncü Etap ve Karabağlar 4’üncü Etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda 449 mağdur, 7 şikayetçi, Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş.'nin suçtan zarar gören olarak tespit edildiğine yer verildi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASI

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirtildi.

45 YIL HAPİS TALEBİ

Sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları kaydedildi. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

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