Son dakika: İBB soruşturmasında çok sayıda yeni gözaltı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığında süren yolsuzluk soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında,18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.