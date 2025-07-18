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Son dakika: İBB soruşturmasında çok sayıda yeni gözaltı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığında süren yolsuzluk soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında,18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: İBB soruşturmasında çok sayıda yeni gözaltı!
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Son dakika: İBB soruşturmasında çok sayıda yeni gözaltı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında,18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: İBB soruşturmasında çok sayıda yeni gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

18 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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