TÜİK, 2023 yılına ilişkin eğitim verilerini paylaştı: Türkiye’nin öğrenim durumu nasıl?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eğitim verilerini paylaştı. 2023 yılına ilişkin öğrenim durumu, okuma-yazma ve cinsiyete göre eğitim kategorisini paylaştı.

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TÜİK, 2023 yılına ilişkin eğitim verilerini paylaştı: Türkiye’nin öğrenim durumu nasıl?

TÜİK, 30 Mayıs Perşembe günü eğitim istatistiklerini paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan veriler 2023 yılını kapsıyor. Yükseköğretim mezunlarının yüzdesel sayısı dikkat çekti.

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YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ %24,6 OLDU

25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008 yılında %9,8 iken, 2023 yılında bu oran %24,6 oldu. İlgili yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında %26,5 iken, 2023 yılında bu oran %48,3 olarak gerçekleşti.

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ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ 2023 YILINDA 9,3 YIL OLDU

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2023 yılında 9,3 yıl oldu. 2023 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,1 yıl oldu.

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25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2023 yılında en yüksek olduğu il 10,7 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,4 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

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25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2014 ile 2023 yılları arasındaki son on yıllık değişim oranına göre yüksek artış gösterdiği ilk beş il %54,1 ile Şırnak, %46,2 ile Hakkari, %40,8 ile Muş, %40,5 ile Bingöl ve Siirt oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise %14,6 ile Ankara, %16,2 ile Eskişehir, %16,3 ile Tekirdağ, %17,0 ile İzmir ve %17,1 ile Yalova olarak hesaplandı.

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OKUMA YAZMA BİLEN ORANI %97,6 OLDU

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı %91,8 iken, 2023 yılında bu oran %97,6 olarak hesaplandı. 2008-2023 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı %86,9'dan %96,0'a, erkeklerde ise bu oran %96,7'den %99,2'ye yükseldi.

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