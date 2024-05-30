Ayhan Bora Kaplan davasının önemli tanığı "M7" kod adlı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan davasının önemli tanığı "M7" kod adlı firari Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalanarak tutuklandı.

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Ayhan Bora Kaplan davasının önemli tanığı "M7" kod adlı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalanarak tutuklandı.Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı öne sürüldü.

"M7" SERDAR SERTÇELİK YAKALANDI

Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak dinlenen ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olarak bilinen Serdar Sertçelik yakalandı.

Sertçelik'in tanık olarak dinlendikten sonra kaçtığı yurtdışında yakalandığı öğrenildi. Örgütün 2 numarası Sertçelik, Macaristan'da 06.07.2024 tarihine kadar geçici olarak tutuklandı.

Türkiye'de devam eden soruşturma kapsamında, Sertçelik'i istekleri doğrultusunda ifade vermeye zorlayan ve ardından yurt dışına kaçmasına yardımcı olan polis ve sivillere yönelik operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Ayhan Bora Kaplan davasının önemli tanığı "M7" kod adlı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

EMNİYET'TE DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra açıklamalar yaparak emniyette, hükümet yetkililerini ifadesinde geçirmeye zorlandığını iddia etmişti.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda ‘suç işlemek için anlaşma’, ‘adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından aralarında üst düzey emniyet yetkililerinin de olduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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