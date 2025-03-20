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Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap...

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Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap...
Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap...
Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 1 110

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap...

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 2 210

2 Ocak'ta babası Ferdi Tayfur'u kaybeden şarkıcı Tuğçe Tayfur yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayfur'a tepki yağdı. Ünlü isim gelen olumsuz mesajları alıntıladı ve açtı ağzını yumdu gözünü.

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 3 310

2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yeni yaşını yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 4 410

PAYLAŞIMINDA BABASINI UNUTMADI

37 yaşına giren şarkıcı eşi ve çocuklarıyla poz verdi.

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Tayfur şunları yazdı:

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 5 510

"Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina’da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam.. Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim. Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bir taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum"

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 6 610

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Tuğçe Tayfur'un bu paylaşımları büyük tepkiye yol açtı.

Çoğu takipçisi şarkıcının babasını çabuk unuttuğunu ve kutlamalar yapmaya başladığını dile getirdi.

Ünlü isim ise gelen tepkilere sessiz kalmadı.

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 7 710
Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 8 810

"Korku iyidir. Korkun böyle fake hesabın arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın" yazan Tayfur "Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden. Ama ben korkak ve cibilliyetsiz düşman sevmiyorum keza beni sevenler de sevmezler sizin gibi karakter yoksunlarını. Biraz cesaret! Ha gayret!" ifadesini kullandı.

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 9 910

VASİYETTE ADI GEÇMİYOR

Tuğçe Tayfur babasıyla hayattayken mahkemelik olmuştu.

Soyadı tartışmaları yüzünden Ferdi Tayfur ile gerilim yaşayan şarkıcı, babasının vasiyetinde adının geçmemesine de tepki göstermişti.

Tuğçe Tayfur doğum gününü kutladı: Sosyal medyada topa tutuldu! İşte, eleştirilere verdiği o cevap... 10 1010

Tayfur "Bu işin peşini bırakmayacağım" açıklamasını yapmıştı.

İşte Tuğçe Tayfur'un doğum gününden paylaşımlar.

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