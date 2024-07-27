Tuğba ekinci haddini aştı! İslama nefret kustu: 'Bu nasıl Allah, Bu nasıl peygamber'

gündeme gelebilmek için yaptığı uygunsuz paylaşımlarından sonra yeni bir skandala daha imza atarak İslami değerlere kin kusarak 'Bu nasıl Allah, Bu nasıl peygamber' diye söylemesi tepkilere neden oldu.

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Gündemde kalmak için sosyal medya hesaplarından sürekli mühtehcen paylaşım ve söylemlerde bulunan Tuğba Ekinci bu kez İslam'a saldırarak “Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber” dedi.

TUĞBA EKİNCİDEN İSLAMİ DEĞERLERE SALDIRI

Tuğba Ekinci sahnede İslami değerlere açıkça hakaretlerde bulundu. Gündeme gelebilmek için İslam'a saldırma modasına Ekinci de uydu.

"BU NASIL ALLAH, BU NASIL PEYGAMBER"

Yılın Starları 2024 Odül Töreni'nde bir rezalete imza atıldı. Tuğba Ekinci konuşmasında “Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. hayırdır” dedi.

İslam'la toplumun kutsallarıyla gelenek ve görenekleriyle hiçbir zaman barışık olmayan çok sayıdaki sözde sanatçılardan ve ünlü isimlerden olan Ekinci'nin küstah sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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