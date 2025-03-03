Gözler AK Parti MYK'da: Emeklinin bayram ikramiyesi artışı belli olacak!

‘iki ayrı etki analizi’

Edinilen bilgilere göre 2025 yılı için emekli ikramiyesine yapılacak zam için iki etki analizi öne çıktı. Buna göre bin TL zam yapılması durumunda bütçeye maliyeti bu yıl için (iki bayram) 34.5 milyar lira. 3 bin lira olan emekli ikramiye bin TL’lik zammın yapılması halinde 4 bin TL olacak. İkinci bir etki analizine göre ise 2 bin TL’lik zammın bütçeye maliyeti 70.5 milyar. 2 bin TL zammın yapılması halinde ise emekliler bayram ikramiyesi 5 bin TL olacak. Zammın yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar yapılacağı ise bu hafta netleşecek.