Trump’tan Hamas’a resmen tehdit: “Son Şansınız”

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a yönelik sert açıklamalarda bulunarak, Gazze’den tamamen çekilmeleri gerektiğini ve İsrail'e tam destek vereceğini belirtti. Trump, Hamas’a rehineleri derhal serbest bırakma çağrısında bulundu ve aksi takdirde sonucun felaket olacağı uyarısında bulundu.

Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas üyelerinin Gazze’yi terk etmeleri gerektiğini bir kez daha vurguladı. Trump, Hamas’a “Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail’e işini bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum.” şeklinde sert ifadelerle uyardı.

“Hamas Üyeleri Güvende Olmayacak”

Trump, Hamas üyelerine yönelik tehditlerini sürdürerek, "Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." dedi. ABD Başkanı, İsrail’e gereken desteği vereceğini ve sonuna kadar bu tutumunu sürdüreceğini yineledi.

Son Şansını Kullan

Trump, Hamas liderlerine yönelik açıklamalarında, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." şeklinde net bir mesaj verdi. Gazze’deki durumu daha da zorlaştırmak istemeyen Trump, Hamas’a son bir fırsat tanıdı.

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Gazze Halkına Yönelik Tehdit

Trump, Gazze halkına da seslendi ve Hamas’ın rehineleri serbest bırakmasını istedi. Aksi takdirde canlarının bedelini ödeyeceklerini belirtti. Trump, Gazze halkının hayatlarının tehlikeye girmemesi için bu adımı atmaları gerektiğini ifade etti.



Uluslararası Tepkiler Bekleniyor

Trump’ın bu açıklamaları, dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, uluslararası toplumun tepkileri merak ediliyor. Hamas’a yönelik bu sert tutum, bölgede yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Ancak, Hamas'ın bu tehditlere nasıl yanıt vereceği ve durumun ne şekilde gelişeceği, bölgedeki dengeleri etkileyebilir.

Trump’ın Hamas’a yaptığı bu açıklama, uluslararası krizlerin daha da derinleşmesine yol açabilir. Trump, İsrail’e destek verme konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirirken, bölgedeki diğer aktörlerin ve küresel gücün de nasıl bir tavır sergileyeceği kritik önem taşıyor.

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