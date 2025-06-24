Trump'ın uyarısını dinlemedi, İsrail Tahran'a bomba yağdırdı: İsrail ne yapmaya çalışıyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "O bombaları atma, pilotlarını hemen getir" uyarısını ciddiye almayan İsrail, Tahran'ı vurmaya devam etti...

Savaşın 12. gününde İsrail ile İran arasındaki ateşkes muamması sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "O bombaları atma, pilotlarını hemen getir" uyarısını ciddiye almayan İsrail, Tahran'ı vurdu. Başkentte 2 büyük patlama meydana gelirken Babülser şehrine de bombaların düştüğü ifade ediliyor. İsrail- İran savaşının 12. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gece yarısı yaptığı açıklamayla başlayan ateşkes süreci büyük bir muammaya evrilmiş durumda.İsrail ve İran arasındaki ateşkesin ihlal edildiğini belirten Başkan Trump, iki ülkenin tavrından memnun olmadığını belirterek "İsrail ve İran o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşıyorlar ki, artık ne s.kim yaptıklarını bilmiyorlar. Anlıyor musunuz?" dedi.

İsrail'i de açık açık uyaran Trump "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir" ifadelerini kullandı.Trump'ın uyarısı henüz sıcaklığını korurken dünyayı tedirgin eden bir gelişme daha yaşandı.

İsrail savaş uçakları Tahran ve Babülser'i hedef aldı.İran'ın başkenti Tahran'da 2 büyük patlama meydana gelirken, Babülser'den gelen görüntülerde de bölgede çok sayıda patlamanın yaşandığı görüldü.İsrail saldırılarının ardından yeni bir açıklama daha yapan ABD Başkanı Donald Trump ise saldırının ateşkesi ihlal eden bir yönü olmadığını ve savaş uçaklarının geri döndüğünü ifade etti.Trump, Truth Social paylaşımında "İsrail, İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça bir 'Uçak El Sallaması' yaparken evlerine doğru yola çıkacak" ifadelerini kullandı.

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