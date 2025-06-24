Bahçeli, aylar sonra kürsüden seslendi: ''İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı!''

MHP Lideri Devlet Bahçeli, aylar sonra grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 147 gün sonra ilk kez grup toplantısında konuştu. Konuşmasında yer yer gözleri dolduğu fark edilen Bahçeli, İsrail-İran savaşına değinerek "Tahran'a atılan bombaların Ankara'ya etkisi vardır. BM derhal kuvvet kullanmalı, suçlular adalet önünde cezalandırılmalı. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir grup toplantılarına katılamıyordu. Bugün 147 gün sonra ilk kez MHP Grup Toplantısı'na katılan Bahçeli'nin konuşmasına başlarken gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

"BİZLERİ TAKİP EDEN VATANDAŞLARIMIZI SELAMLIYORUM"

Konuşmasına "Kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, malum olduğumuz zorunlu hallerden dolayı toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Hamt olsun yeniden bir aradayız. 28 Ocak'tan sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantımız ile kaldığımız yerden yolumuza coşku ile devam ediyoruz. Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı, gönül coğrafyamızda varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizi selamlıyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız. Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız. Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz.

"BİZ SİYASETİMİZİ BOŞ HAYALLER ÜZERİNDE YAPMIYORUZ"

İnsan için, aile için, millet için, ülkemiz için yapacaklarımızın söylediklerimizin en az yaptıklarımız kadar etkili olması gerekir. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinde yapmıyoruz, yalnızca bekamıza yönelik alarm düğmelerine basmak olarak yorumlamıyoruz. Sebepler sabit kaldıkça sonuçların da aynı kalacağını biliyoruz. Bize göre siyaset iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen fırsatın tanımıdır. Hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Özne her zaman Türk milletidir. Ona önem verilmeyen siyaseti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türk milleti yoksa biz zaten olamazız.

Haberin Devamı

"SİYASETİ İSTİSMAR MAKSADIYLA YAPMIYORUZ"

Bizim siyasi varlık nedenimiz bu büyük millet gerçeğidir. Biz o varsa ayaktayız, siyasetimiz de Türk milleti var oldukça olacaktır. Siyaseti muhalefet partilerinin yaptığı üzere istismar maksadıyla yapmıyoruz. Siyaseti bir şeyler yapıyor görünmek için yerine getirmiyoruz. Çünkü siyasetin birilerini koltukta tutmak için sergilenen bir tiyatro sahnesi olmadığını biliyoruz. Bu muazzam mücadelenin arkasında ise mesaisini ve ömrünü bu siyasete adamış, eli yüreğinde on binlerce dava arkadaşımın alın teri ve emeği vardır. Bizim partimiz ve ittifakımız bu yüksek duyguların her gün yeniden kucaklaştığı, çıkarsız arkadaşlığın, kutlu ve kutsal hedeflerin her şeyin üzerinde tutulmuş çatıdır. Namusu ve gücü olan her millet gibi bizim de milletimiz de tek yürek olarak savunma başarısını bugüne kadar göstermiştir.

"ETRAFIMIZDAKİ KANLI OYUNLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Kurucu unsurlarımız ihmale kurban edilirse vatanımızı var eden muazzam şuur zamanla kaybedilecektir. Tedbir ve temkini elden bırakmamak şarttır. Hep bir hesap hep bir plan, istila ve şiddet senaryosu devrede. Uyuşukluk ve uyumanın sonucu erimedir. Su uyusa da düşman emeller canlıdır. Tehlikenin büyüğü küçüğü olmaz olamaz. Hafife alınan alarm yarınlarda korkunç badireler doğuracaktır. Vatanımızda bağımsız, bağlantısız, bir bütün yaşamanın yeminini tutacaksak etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı ve dirayetli hareket etmeliyiz. Kim saldıracakmış bırakın bu masalları diyen münafık zihniyetlere itibar edemeyiz. Bizim dersimiz ecdadın hatıraları ile matuftur.



"ATILAN BOMBALARIN ANKARA'YA ETKİSİ VAR"

Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek kaos yarattığını görüyoruz ve kaygı duyuyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'dir. İsrail'in İran'a saldırısı barbarlıktır. İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Yeni bir dünya savaşı ile ilgili tahminlerin yoğunlaşması ile ilgili çok boyutlu krizlere hazırlık ertelenemez. Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir. Allah muhafaza üçüncü dünya savaşı ile insanlık ve dünya medeniyeti kendi kendini yok eden canavar durumuna düşecektir.

"BM DERHAL KUVVET KULLANMALI"

İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmıştır. Kontrolünü kaybetmiş sözde devlet şiddetin tüm düğmelerine basmıştır. İsrail evrensel ilkelere göre devlet vasfından çıkmış bir cinayet mangasına, terör örgütüne dönüşmüştür. BM kahredici sessizliğe gömülmüştür. İslam ülkeleri bugün değilse ne zaman diriliş emaresi gösterecektir. Bu zulüm ve eşkıya düzeni ne zamana kadar sürecektir. Elbette böyle gidemez, akan kanlara seyirci kalınamaz. BM derhal kuvvet kullanmalı suçlular yargılanmalıdır. BM operasyonel askeri gücünü sahaya sürmelidir. Bunu bölge ve dünya barışı için acilen yapmalıdır.

"MUHALEFETİN OMURGASI ÇÜRÜKTÜR"

Bu gelişmeler karşısında CHP'nin ikircikli, iltihaplı siyaseti endişe vericidir. Mahalle yanarken havanda su dövmeleri ayıplı siyasetin ucuz numaralarından başka bir şey değildir. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Muhalefetin omurgası kırık, çürüktür. Biz ceset olmaya değil, cennet vatanımız, evlatlarımız için dipdiri olmanın heyecanındayız. Kim ne yaparsa yapsın iç cephemiz düşmeyecek, surda gedik açılamayacaktır. Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür. Her şey Türkiye içindir diyoruz. bu topraklara vatanım, diyen herkes bu insanlara milletim diyen herkes, bu bayrak ülke benim diyen herkes, biliniz ki herkes eşittir Türkiye'dir."

NATO Zirvesi'de Türkiye'ye övgü dolu sözler, '' Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var''

Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'

Muharrem İnce Memleket Partisini kapattı, toptan CHP'ye geçiyor: 'İnce' pazarlık mı yaptı?