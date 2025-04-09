Berhan Şimşek'ten sürpriz çıkış: CHP kurultayının iptali için YSK'ya itiraz! ''Hile yapıldı!'' İşte, dikkat çeken detaylar haberimizde...

CHP'nin son kurultayında Berhan Şimşek'in 'zamanında başvuru yapmadığı' ve 'yeterli delegeden imza toplayamadı' iddia edilmiş ve aday olamamıştı. Berhan Şimşek'in kurultayın iptali için YSK'ya itiraz ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'kayyum' korkusuyla geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayında Özgür Özel, tek aday olarak girdiği yarışmada yeniden genel başkan seçildi.

Özgür Özel'in kurultayda açıkladığı anahtar listesinin tamamı Parti Meclisine girdi. Parti Meclisi listesinde yer alan 60 kişiden 49'u yerini korurken, 11 isim değişti.

CHP'nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kurultayında "zamanında başvuru yapmadığı" ve "yeterli delegeden imza toplayamadığı" iddialarıyla aday olamayan Berhan Şimşek, bu duruma tepki göstermişti.

''5 DAKİKA GEÇ KALDIĞIMIZ İÇİN DİVAN KABUL ETMEDİ''

Berhan Şimşek, yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultay'da imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e, Sayın Murat Emir’le Sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen "Hayır vakit geçmiştir" dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP KURULTAYININ İPTALİ İÇİN YSK'YA İTİRAZ

CHP'nin son kurultayında, "zamanında başvuru yapmadığı" ve "yeterli delegeden imza toplayamadığı" iddialarıyla aday olamayan Berhan Şimşek'ten sürpriz bir hamle geldi. Şimşek, kurultayın iptali için YSK'ya itirazda bulundu.

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

Nuray Başaran şunları kaydetti:

''Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor.''

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